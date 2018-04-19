В "Нафтогазе" утвердили оценочную стоимость "Укртрансгаза"

Согласно документу, утверждена рыночная стоимость основных средств "Укртрансгаза" в сумме 327,9 млрд грн, в том числе, активы на неподконтрольной части Украины - 12,3 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2017 года.

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Напомним, по итогам первого квартала 2018 года "Укртрансгаз" о транспортировал в страны ЕС 20,1 млрд куб. м газа, а импортировал из ЕС - 1,8 млрд куб.