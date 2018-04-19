У “Нафтогазі” затвердили оціночну вартість “Укртрансгазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. НАК “Нафтогаз України” затвердив оціночну вартість основних засобів ПАТ “Укртрансгаз” у сумі 327,9 млрд грн. Відповідний документ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook заступник керівника департаменту енергоефективності НАК “Нафтогаз України” Олексій Хабатюк, передає УНН.
Згідно з документом, затверджена ринкова вартість основних засобів “Укртрансгазу” у сумі 327,9 млрд грн, в тому числі, активи на непідконтрольній частині України — 12,3 млрд грн станом на 31 грудня 2017 року.
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Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2018 року “Укртрансгаз” про транспортував до країн ЄС 20,1 млрд куб. м газу, а імпортував з ЄС — 1,8 млрд куб.м.