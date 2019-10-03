В "Нафтогазе" отреагировали на слова Путина о транзитном контракте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. По словам исполнительного директора группы Нафтогаз Юрия Витренко, существует версия, что российская сторона заявила о готовности согласиться на европейские правила, когда решила, что Украина не успеет внедрить эти правила до конца текущего контракта, передает УНН со ссылкой на сообщение Витренко на Facebook.
“Путин заявил, что РФ готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам если Украина введет эти правила”, — написал Витренко.
Он отметил, что, исходя из трехсторонних консультаций на техническом уровне в Брюсселе, речь идет о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены НКРЭКУ в его нормативные акты, а также о соответствии отделения оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.
“Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года). Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта. Но... Есть даже несколько “но”, — добавил исполнительный директор группы Нафтогаз.
Так, по его словам, во-первых, украинское правительство и Регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года.
“Во-вторых, важно не забывать еще о третьем варианте — так называемые операции „своп“. Этот вариант лучше продолжение текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций. Я о нем уже писал более подробно. В-третьих, остается вопрос абсолютно неприемлемой требования российской стороны, как предпосылки переговоров по транзиту, чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже”, — пишет Витренко.
Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора Газпром должен Нафтогазу выплатить компенсацию.
“Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности? Ну и, в-четвертых, на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным в отношении к транзиту. Как будет этот вопрос решаться? Особенно учитывая то, что Газпром сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа Нафтогаза, а также то, что Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома”, — добавил он.
Напомним, ранее в НБУ оценили влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны.