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В "Нафтогазе" отреагировали на слова Путина о транзитном контракте

Киев • УНН

 • 17215 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. По словам исполнительного директора группы Нафтогаз Юрия Витренко, существует версия, что российская сторона заявила о готовности согласиться на европейские правила, когда решила, что Украина не успеет внедрить эти правила до конца текущего контракта, передает УНН со ссылкой на сообщение Витренко на Facebook.

В "Нафтогазе" отреагировали на слова Путина о транзитном контракте

“Путин заявил, что РФ готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам если Украина введет эти правила”, — написал Витренко.

Он отметил, что, исходя из трехсторонних консультаций на техническом уровне в Брюсселе, речь идет о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены НКРЭКУ в его нормативные акты, а также о соответствии отделения оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.

“Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года). Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта. Но... Есть даже несколько “но”, — добавил исполнительный директор группы Нафтогаз.

Так, по его словам, во-первых, украинское правительство и Регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года.

“Во-вторых, важно не забывать еще о третьем варианте — так называемые операции „своп“. Этот вариант лучше продолжение текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций. Я о нем уже писал более подробно. В-третьих, остается вопрос абсолютно неприемлемой требования российской стороны, как предпосылки переговоров по транзиту, чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже”, — пишет Витренко.

Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора Газпром должен Нафтогазу выплатить компенсацию.

“Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности? Ну и, в-четвертых, на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным в отношении к транзиту. Как будет этот вопрос решаться? Особенно учитывая то, что Газпром сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа Нафтогаза, а также то, что Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома”, — добавил он.

Напомним, ранее в НБУ оценили влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны.

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