У НБУ оцінили вплив припинення транзиту газу з РФ на курс гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На курс гривні припинення транзиту газу з Росії через Україну суттєво не вплине, постраждає сама газотранспортна система, яка може перестати працювати. Про це повідомив керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в інтерв'ю 7 каналу, передає УНН.
"Припиняючи транзит, країна втрачає десь 2-3 мільярди доларів. Якщо все буде стабільно, при цьому гривня девальвує максимум на 20-50 копійок. Якщо ж в цей момент, наприклад, зростатиме експортна виручка, то все може покритися", - наголосив Емал Бахтарі.
Він підкреслив, що для України припинення транзиту - не надто добре в іншому аспекті. Адже система транзиту газу спеціально створена для реалізації цих задач. Тому за умови, якщо газотранспортна система не працюватиме, на думку Бахтарі, "втрати будуть зовсім інші".
Нагадаємо, у НБУ пояснили причини зміцнення гривні та вплив на так звані "стрибки" курсу валют.