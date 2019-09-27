В НБУ оценили влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривны

"Прекращая транзит, страна теряет где-то 2-3 миллиарда долларов. Если все будет стабильно, при этом гривна девальвирует максимум на 20-50 копеек. Если же в этот момент, например, будет расти экспортная выручка, то все может покрыться", - подчеркнул Эмал Бахтари.

Он подчеркнул, что для Украины прекращение транзита - не слишком хорошо в другом аспекте. Ведь система транзита газа специально создана для реализации этих задач. Поэтому при условии, что газотранспортная система не будет работать, по мнению Бахтари, "потери будут совсем другие".

Напомним, в НБУ объяснили причины укрепления гривны и влияние на так называемые "прыжки" курса валют.