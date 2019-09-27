У НБУ пояснили причини зміцнення гривні

"Зараз на ринку спостерігається сприятлива ситуація. Імпортні товари, зокрема нафта та газ, які купує Україна, здешевшали. А для експорту, який ми продаємо, це дуже хороші умови. Цьогоріч рекордний урожай. Також у металургів дуже добрі обсяги валютної виручки", - цитує посадовця пресслужба регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіст порадив готуватися до чергової різкої девальвації

З його слів, також варто не забувати про ІТ-галузь, яка щороку зростає. Дедалі більше українських компаній мають замовлення від закордонного бізнесу. Це сприяє тому, що на ринку стає більше валюти. Потім вступають в дію закони ринку і гривня міцніє.

Також вказано, що новий фактор, який підтримує курс цього року, - це значні обсяги купівлі нерезидентами гривневих державних цінних паперів. З початку року обсяг вкладень зріс в 15 разів і зараз тримається на рівні близько 97 млрд грн.

"Фіксований курс – як цукерка, ціна якої насправді дуже висока. Він призводить до втрат, криз і створює ілюзію стабільності. Здорова ситуація - мати плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на ринку", - додали у Нацбанку.

Нагадаємо, на 27 вересня офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,19 грн/долар.