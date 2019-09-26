Економіст порадив готуватися до чергової різкої девальвації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Нинішнє зміцнення національної валюти в Україні є короткочасним і викликане спекулятивними факторами, тому населенню варто готуватися до чергової різкої девальвації. Таку думку озвучив економічний експерт Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.
"МВФ прогнозує, що протягом року-півтора буде світова фінансова криза, а вона може статися і протягом півроку... Чекаємо чергової девальвації, тому що фундаментально в слабкій, сировинній, відкритій економіці, як в Україні, сильної валюти не буває і бути не може. Ми живемо від кризи до кризи - від девальвації до чергової девальвації", - зазначив економіст.
За його словами, нинішнє зміцнення національної валюти в Україні є короткостроковим, нестійким і носить спекулятивний характер, тому і девальвація буде швидкою і різкою.
При цьому він додав, що зростання курсу гривні не пов'язане з припливом іноземних інвестицій, створенням нових робочих місць або розширенням обсягів високотехнологічного експорту, який передбачає контракти на 5-15 років і великі вливання валюти в країну.
Нагадаємо, на 26 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,12 грн/дол.
Як заявила представник Кабміну у парламенті Ірина Верещук, через зміцнення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти і вже просів на 10%, утім, в Держбюджеті на наступний рік все одно закладається високий курс.