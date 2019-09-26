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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

Киев • УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На 26 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 сентября установлены на таком уровне:

24.120199 грн за доллар;

26.488803 грн за евро;

0.375780 грн за российский рубль;

29.874140 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 сентября курс всех указанных валют снизился.

Украинские Национальные Новости

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