Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,12 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На 26 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,12 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 вересня встановлені на такому рівні:
24.120199 грн за долар;
26.488803 грн за євро;
0.375780 грн за російський рубль;
29.874140 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 вересня курс усіх зазначених валют знизився.