Экономист посоветовал готовиться к очередной резкой девальвации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Нынешнее укрепление национальной валюты в Украине является кратковременным и вызвано спекулятивными факторами, поэтому населению стоит готовиться к очередной резкой девальвации. Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.
"МВФ прогнозирует, что в течение года-полутора будет мировой финансовый кризис, а он может случиться и в течение полугода… Ждем очередной девальвации, потому что фундаментально в слабой, сырьевой, открытой экономике, как в Украине, сильной валюты не бывает и быть не может. Мы живем от кризиса к кризису – от девальвации к очередной девальвации", - отметил экономист.
По его словам, нынешнее укрепление национальной валюты в Украине является краткосрочным, неустойчивым и носит спекулятивный характер, поэтому и девальвация будет быстрой и резкой.
При этом он добавил, что рост курса гривны не связан с притоком иностранных инвестиций, созданием новых рабочих мест или расширением объемов высокотехнологичного экспорта, который предусматривает контракты на 5-15 лет и большие вливания валюты в страну.
Напомним, на 26 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл.
Как заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, из-за укрепления курса национальной валюты Государственный бюджет недополучает значительные средства и уже просел на 10%, впрочем, в Госбюджете на следующий год все равно закладывается высокий курс.