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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ объяснили причины укрепления гривны

Киев • УНН

 • 28145 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Курс гривны, в последнее время укрепившийся, зависит, в частности, от ситуации на рынке, что сейчас благоприятная, ІТ-отрасли, которая ежегодно растет, поддерживают курс в этом году и значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. Об этом рассказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В НБУ объяснили причины укрепления гривны

"Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - цитирует чиновника пресс-служба регулятора.

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По его словам, также не стоит забывать об ІТ-отрасли, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка и гривна укрепляется.

Также указано, что новый фактор, который поддерживает курс в этом году, - это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн.

"Фиксированный курс - как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация - иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке", - добавили в Нацбанке.

Напомним, на 27 сентября официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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