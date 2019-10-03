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У "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про транзитний контракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства. Зі слів виконавчого директора групи Нафтогаз Юрія Вітренко, існує версія, що російська сторона заявила про готовність погодитись на європейські правила, коли вирішила, що Україна не встигне впровадити ці правила до кінця поточного контракту, передає УНН з посиланням на повідомлення Вітренко на Facebook.

У "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про транзитний контракт

“Путін заявив, що РФ готова підписати контракт на транзит газу за європейськими правилами якщо Україна впровадить ці правила”, — написав Вітренко.

Він зауважив, що, виходячи з тристоронніх консультацій на технічному рівні в Брюсселі, мова йде про європейські мережеві кодекси, які мають бути впроваджені НКРЕКП в його нормативні акти, а також про відповідність відокремлення оператора ГТС та самого Регулятора європейським правилам.

“Є така версія, що російська сторона почала заявляти про те, що вона готова на європейські правила тільки тоді, коли вирішила, що Україна не встигне ці правила впровадити до кінця поточного транзитного контракту (тобто до кінця року). Саме тому Путін і каже, що якщо Україна не встигне, то Росія може просто продовжити дію поточного контракту. Але... Є навіть декілька “але”, — додав виконавчий директор групи Нафтогаз.

Так, з його слів, по-перше, український уряд та Регулятор кажуть, що Україна встигне впровадити європейські правила до кінця року.

“По-друге, важливо не забувати ще про третій варіант — так звані операції „своп“. Цей варіант є кращим за продовження поточного контракту, і він дозволяє вже навіть зараз застосувати європейські правила щодо цих операцій. Я про нього вже писав більш детально. По-третє, залишається питання абсолютно неприйнятної вимоги російської сторони, як передумови переговорів по транзиту, щоб Нафтогаз відмовився від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі”, — пише Вітренко.

Він нагадав, що Стокгольмський арбітраж вирішив, що через невиконання умов поточного транзитного договору Газпром має Нафтогазу сплатити компенсацію.

“Який тоді сенс у контрактах, якщо одна зі сторін може порушувати його умови і не нести за це жодної відповідальності? Ну і, в-четверте, на останній зустрічі російська сторона підняла питання поставок газу в Україну, і наполягає, що це питання має бути першорядним по відношенню до транзиту. Як буде це питання вирішуватися? Особливо враховуючи те, що Газпром зараз не виконує свої контрактні зобов’язання по поставках газу Нафтогазу, а також те, що Нафтогаз обгрунтовано вимагає, щоб Газпром розблокував можливість отримувати на кордоні Україна-РФ газ з Туркменістану, газ незалежних видобувників в Росії, а також газ для європейських контрагентів Газпрому”, — додав він.

Нагадаємо, раніше у НБУ оцінили вплив припинення транзиту газу з РФ на курс гривні.

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