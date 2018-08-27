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В "Нафтогазе" рассказали, какие убытки понесет Украина в случае отказа РФ от транзита

Киев • УНН

 • 29840 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Потери Украины от отказа России транспортировать через украинскую территорию природный газ достигнут более 3% ВВП - это больше потерь РФ от всех санкций. Об этом во время круглого стола заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

В "Нафтогазе" рассказали, какие убытки понесет Украина в случае отказа РФ от транзита

"Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы (от газа в ЕС - ред.). Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию - это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении - 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены", - подчеркнул Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, Россия, Украина и Еврокомиссия с участием Минэкономики ФРГ обсудили в июле возможные объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

Отметим, необходимость в трехсторонних переговорах возникла из-за истечения в конце 2019 сроков действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом": о поставках газа в Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.

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