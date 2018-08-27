У "Нафтогазі" розповіли, які збитки понесе Україна у разі відмови РФ від транзиту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Втрати України від відмови Росії транспортувати через українську територію природній газ сягнуть більше 3% ВВП - це більше за збитки РФ від усіх санкцій. Про це під час круглого столу заявив головний комерційний директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Росія прагне, щоб Україна не отримувала транзитні доходи (від газу до ЄС — ред.). Для українського ВВП це приблизно стільки, скільки України витрачає на армію — це фактично залишити Україну без можливості фінансувати оборону. Нагадаю, що економічна шкода від втрати транзиту для України у відсотковому виражені — 3%. Це більше, ніж втрачає РФ через усі санкції, які на неї накладені”, — підкреслив Ю.Вітренко.
Як повідомляв УНН, Росія, Україна і Єврокомісія за участю мінекономіки ФРН обговорили у липні можливі обсяги транзиту російського газу через територію України після 2019 року.
Зазначимо, необхідність в тристоронніх переговорах виникла через закінчення в кінці 2019 року термінів дії двох контрактів, підписаних в 2009 році між “Газпромом” і “Нафтогазом”: про постачання газу в Україну і про транзит газу через територію країни до Європи. Питання збереження транзиту російського газу після 2019 року обговорюється і в контексті планованого будівництва газопроводу “Північний потік — 2” з Росії до Німеччини.