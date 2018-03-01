В "Нафтогазе" рассказали, какие еще споры остались в отношениях с "Газпромом"

"Вчера мы получили решение арбитража по иску, который инициировался еще 2014 году. Он касался несоблюдения "Газпромом" объемов транзита, пересмотра транзитной ставки и внедрения нового энергетического законодательства Украины. Нам удалось выиграть недопоставку в 4,63 млрд долларов. Однако суд не поддержал вопрос внедрения законодательства, заявив, что в Украине есть компетентный регулятор, который должен заниматься этим вопросом", - сказал он.

Теперь, по его словам, необходимо проводить переговоры с "Газпромом" или требовать введения этого законодательства через суд.

Стокгольмский арбитражный трибунал накануне принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленного в 2014 и 2015 годах.

Напомним, "Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского арбитража.