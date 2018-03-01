В "Нафтогазе" рассказали, какие еще споры остались в отношениях с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Стокгольмский арбитраж не поддержал требование Украины по внедрению нового украинского энергетического законодательства в отношения "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.
"Вчера мы получили решение арбитража по иску, который инициировался еще 2014 году. Он касался несоблюдения "Газпромом" объемов транзита, пересмотра транзитной ставки и внедрения нового энергетического законодательства Украины. Нам удалось выиграть недопоставку в 4,63 млрд долларов. Однако суд не поддержал вопрос внедрения законодательства, заявив, что в Украине есть компетентный регулятор, который должен заниматься этим вопросом", - сказал он.
Теперь, по его словам, необходимо проводить переговоры с "Газпромом" или требовать введения этого законодательства через суд.
Стокгольмский арбитражный трибунал накануне принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленного в 2014 и 2015 годах.
Напомним, "Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского арбитража.