У "Нафтогазі" розповіли, які ще суперечки залишились у відносинах з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Стокгольмський арбітраж не підтримав вимогу України щодо впровадження нового українського енергетичного законодавства у відносини "Нафтогазу" та "Газпрому". Про це під час прес-конференції повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
"Вчора ми отримали рішення арбітражу за позовом, який ініціювався ще 2014 році. Він стосувався недотримання "Газпромом" обсягів транзиту, перегляду транзитної ставки та впровадження нового енергетичного законодавства України. Нам вдалося виграти недопоставку у 4,63 млрд доларів. Однак трибунал не підтримав питання впровадження законодавства, заявивши, що в Україні є компетентний регулятор, який має займатися цим питанням", - сказав він.
Тепер, за його словами, необхідно проводити переговори з "Газпромом" або вимагати запровадження цього законодавства через суд.
Стокгольмський арбітражний трибунал напередодні ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань в спорі з ПАТ "Газпром". Трибунал підтвердив порушення "Газпромом" зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.
Нагадаємо, "Нафтогаз" запропонує "Газпрому" переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу.