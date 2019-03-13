В "Нафтогазе" рассказали, как получатели субсидий могут меньше заплатить за газ в феврале

"У многих субсидиантов на начало монетизации, которая уже началась, оставались остатки на счетах. То есть, им с октября по январь насчитывали еще не в монетарной форме, а на личные счета в газсбыте эти средства, которые там оставались и списывались понемногу в зависимости от потребленного (газа). Вот эти остатки - это деньги потребителей", - сказал Хабатюк.

Поэтому, по его словам, газсбыт должен учитывать эти остатки при выставлении счета за февраль. "То есть, часть счета должна быть погашена этими остатками. Потому что это деньги начислены людям. Соответственно люди из тех денег, которые получили в марте на руки в "Укрпочте" или "Ощадбанка" должны лишь заплатить ту сумму, какая разница между фактически потребленным (газом) и остатками, которые были у него на счету", - рассказал Хабатюк.

Напомним, с марта в Украине началась выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.

Как сообщал УНН, со вчерашнего "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными. За вчерашний день было выплачено 350 млн грн субсидий наличными.