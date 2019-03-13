У "Нафтогазі" розповіли, як отримувачі субсидій можуть менше заплатити за газ у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Субсидіанти повинні звернути увагу на залишок на рахунку для зменшення суми оплати за спожитий у лютому газ. Про це заявив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк під час прес-конференції, передає УНН.
"У багатьох субсидіантів на початок монетизації, яка вже почалася, залишалися залишки на рахунках. Тобто їм з жовтня по січень нараховували, ще не в монетарній формі, а на особові рахунки в газзбуті ці кошти, які там залишалися і списувалися потрошки в залежності від спожитого (газу). От ці залишки це гроші споживачів", - сказав Хабатюк.
Тому, за його словами, газзбут має враховувати ці залишки при виставленні рахунку за лютий. "Тобто частина рахунку має бути погашена цими залишками. Бо це гроші нараховані людям. Відповідно люди із тих грошей, які отримали у березні на руки в "Укрпошті" або "Ощадбанку" мають лише заплатити ту суму, яка різниця між фактично спожитим (газом) та залишками, які були в нього на рахунку", - розповів Хабатюк.
Нагадаємо, з березня в Україні розпочалася виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.
Як повідомляв УНН, від учора "Ощадбанк" розпочав виплачувати субсидії готівкою. За вчорашній день було виплачено 350 млн грн субсидій готівкою.