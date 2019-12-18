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В Нафтогазе ожидают потерь в 13 млрд грн из-за анбандлинга

В Нафтогазе ожидают потерь в 13 млрд грн из-за анбандлинга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Согласно финансовому плану на 2020 год, отделения оператора ГТС будет означать для НАК “Нафтогаз Украины” потери 13 млрд грн чистой прибыли. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

“Что касается „Нафтогаза“, то как раз вчера наш наблюдательный совет утвердил финансовый план группы на следующий год, который будет передан на окончательное утверждение в соответствии с законом Кабинета министров. Этот финансовый план объясняет, каким образом изменится деятельность „Нафтогаза“ в следующем году. Назову одну такую цифру, что выход всего транспортного бизнеса из группы НАК „Нафтогаз Украины“ при существующих правилах работы рынка, для нас будет означать минус 13 млрд грн чистой прибыли следующего года. Это примерно тот эффект, который мы ожидаем”, — сказал Коболев.

В то же время, по его словам, группа “Нафтогаз” в следующем году в соответствии с финплан должен продемонстрировать прибыльную деятельность.

Напомним, ранее в “Нафтогазе” назвали стоимость украинской ГТС при условии прекращения транзита.

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