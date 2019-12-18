У Нафтогазі очікують втрат до 13 млрд грн внаслідок анбандлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Відповідно до фінансового плану на 2020 рік, відокремлення оператора ГТС означатиме для НАК “Нафтогаз України” втрати 13 млрд грн чистого прибутку. Про це під час заходу у Києві в середу заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“Що стосується „Нафтогазу“, то як раз вчора наша наглядова рада затвердила фінансовий план групи на наступний рік, який буде передано на остаточне затвердження згідно закону Кабінету міністрів. Цей фінансовий план пояснює, яким чином зміниться діяльність „Нафтогазу“ наступного року. Назву одну таку цифру, що вихід всього транспортного бізнесу з групи НАК „Нафтогаз України“ за існуючих правил роботи ринку, для нас означатиме мінус 13 млрд грн чистого прибутку наступного року. Це приблизно той ефект, який ми очікуємо”, — сказав Коболєв.
Водночас, з його слів, група" Нафтогаз " в наступному році відповідно до фінплану має продемонструвати прибуткову діяльність.
Нагадаємо, раніше у “Нафтогазі” назвали вартість української ГТС за умови припинення транзиту.