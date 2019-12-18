У “Нафтогазі” назвали вартість української ГТС за умови припинення транзиту

“Ми приводимо оціночну вартість державного майна (Структурна вартість державних активів, які будуть передані ОГТСУ у господарське відання — ред.), яке було оцінене незалежним, ліцензованим, професійним оцінщиком — міжнародною компанією з великої четвірки. На мій великий подив, тут чомусь немає цифри в 300 млрд доларів, тут немає навіть цифри у 30 млрд доларів, тут є цифра у 34 млрд грн”, — сказав Коболєв.

З його слів, зазначена вартість була визначена доходним методом — це оцінка того економічного ефекту, який може принести власнику державне майно у вигляді ГТС, зважаючи на базові припущення функціонування ГТС найближчим періодом часу.

“Головним припущенням, яке зробило цю цифру настільки меншою від того, що завжди було так дорого нашому оку і вуху, і про що так люблять говорити певні політики — це відсутність транзитного контракту з „Газпромом“, а також їх заяви та жорсткі наміри не продовжувати транспортувати газ українською ГТС з 1 січня. Власне, це — та цифра, яка відображає більш-менш реальну вартість, скільки буде коштувати ГТС, якщо нею не будуть користуватись в транзитному режимі, але будуть користуватись в режимі транспортування газу для споживачів України”, — заявив глава “Нафтогазу”.

Нагадаємо, раніше голова “Газпрому” Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно “вирішити комплекс принципово важливих питань”, зокрема — “врегулювання судових спорів між „Газпромом“ і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ „Газпром“ і НАК „Нафтогаз України“ за контрактами на поставку і транзит російського газу”. У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість “обнулити” або забути арбітражні рішення.