У “Нафтогазі” назвали вартість української ГТС за умови припинення транзиту

ukru
08:36 • 85572 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 92441 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 110170 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 110398 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122306 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168745 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267293 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261940 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255231 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236392 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 97529 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104512 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112640 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100187 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 92188 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 85576 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 110172 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 110400 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 92188 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 31249 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103219 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 61242 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148503 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160618 перегляди
Актуальне
У “Нафтогазі” назвали вартість української ГТС за умови припинення транзиту

У “Нафтогазі” назвали вартість української ГТС за умови припинення транзиту

Київ • УНН

 • 14884 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. За умови припинення транзиту російського газу, оціночна вартість української газотранспортної системи становитиме трохи більше 30 млрд грн. Про це під час заходу у Києві в середу заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

“Ми приводимо оціночну вартість державного майна (Структурна вартість державних активів, які будуть передані ОГТСУ у господарське відання — ред.), яке було оцінене незалежним, ліцензованим, професійним оцінщиком — міжнародною компанією з великої четвірки. На мій великий подив, тут чомусь немає цифри в 300 млрд доларів, тут немає навіть цифри у 30 млрд доларів, тут є цифра у 34 млрд грн”, — сказав Коболєв.

З його слів, зазначена вартість була визначена доходним методом — це оцінка того економічного ефекту, який може принести власнику державне майно у вигляді ГТС, зважаючи на базові припущення функціонування ГТС найближчим періодом часу.

“Головним припущенням, яке зробило цю цифру настільки меншою від того, що завжди було так дорого нашому оку і вуху, і про що так люблять говорити певні політики — це відсутність транзитного контракту з „Газпромом“, а також їх заяви та жорсткі наміри не продовжувати транспортувати газ українською ГТС з 1 січня. Власне, це — та цифра, яка відображає більш-менш реальну вартість, скільки буде коштувати ГТС, якщо нею не будуть користуватись в транзитному режимі, але будуть користуватись в режимі транспортування газу для споживачів України”, — заявив глава “Нафтогазу”.

Нагадаємо, раніше голова “Газпрому” Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно “вирішити комплекс принципово важливих питань”, зокрема — “врегулювання судових спорів між „Газпромом“ і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ „Газпром“ і НАК „Нафтогаз України“ за контрактами на поставку і транзит російського газу”. У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість “обнулити” або забути арбітражні рішення. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88