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В "Нафтогазе" назвали стоимость украинской ГТС при условии прекращения транзита

В "Нафтогазе" назвали стоимость украинской ГТС при условии прекращения транзита

Киев  •  УНН

 • 14884 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В случае прекращения транзита российского газа, оценочная стоимость украинской газотранспортной системы составит чуть более 30 млрд грн. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Мы приводим оценочную стоимость государственного имущества (Структурная стоимость государственных активов, которые будут переданы ОГТСУ в хозяйственное ведение - ред.), которое было оценено независимым, лицензированным, профессиональным оценщиком - международной компанией из большой четверки. К моему большому удивлению, здесь почему-то нет цифры в 300 млрд долларов, здесь нет даже цифры в 30 млрд долларов, здесь есть цифра в 34 млрд грн", - сказал Коболев.

По его словам, указанная стоимость была определена доходным методом - это оценка того экономического эффекта, который может принести владельцу государственное имущество в виде ГТС, учитывая базовые предположения функционирования ГТС в ближайшее периодом времени.

"Главным предположением, которое сделало эту цифру настолько меньше того, что всегда было так дорого нашему глазу и уху, и о чем так любят говорить некоторые политики - это отсутствие транзитного контракта с "Газпромом", а также их заявления и жесткие намерения не продолжать транспортировать газ украинской ГТС с 1 января. Собственно, это - та цифра, которая отражает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ею не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортировки газа для потребителей Украины", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирования судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа". В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения.

Украинские Национальные Новости

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