В "Нафтогазе" назвали четыре европейские компании, которые заинтересованы в совместном управлении ГТС

"Сейчас мы видим уже четыре компании. Это словацкая компания UStream, которая идет в консорциуме с итальянской компанией Snam и это голландская компания Gasunie, которая идет в консорциуме с французским оператором GRTgaz. Каждая из этих компаний, это, фактически, как "Укртрансгаз" только в соответствующей стране. Они заинтересованы", - сказал он.

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При этом, по словам Коболева, есть определенная заинтересованность в партнерства по украинской ГТС от немецкой группы.

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"Сейчас мы наняли инвестиционный банк, который проводит опросы потенциальных партнеров и ищет заинтересованность, проводит предварительные переговоры", - отметил глава НАК.

Напомним, 13 декабря Кабинет министров официально начал процесс отбора парнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы.