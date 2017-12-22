У “Нафтогазі” назвали чотири європейські компанії, які зацікавлені у спільному управлінні ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогодні є чотири європейські компанії, які зацікавлені у партнерстві в управлінні газотранспортною системою (ГТС) України. Про це сказав в ефірі “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Наразі ми бачимо вже чотири компанії. Це словацька компанія UStream, яка йде в консорціумі з італійської компанією Snam і це голландська компанія Gasunie, яка йде в консорціумі з французьким оператором GRTgaz. Кожна з цих компаній, це, фактично, як „Укртрансгаз“ тільки у відповідній країні. Вони зацікавлені”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" веде переговори з італійською Snam про партнерство в управлінні ГТС
При цьому, за словами Коболєва, є певна зацікавленість щодо партнерства по українській ГТС від німецької групи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кабміні розповіли, хто увійшов до групи з підготовки конкурсу відбору партнерів ГТС
“Наразі ми найняли інвестиційний банк, який проводить опитування потенційних партнерів і шукає зацікавленість, проводить попередні переговори”, — зазначив голова НАК.
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів офіційно розпочав процес відбору парнера для спільної експлуатації газотранспортної системи.