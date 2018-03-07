У начальника Генштаба появился новый заместитель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенанта Сергея Наева, передает УНН со ссылкой Управления по связям с общественностью ВСУ.
"Сегодня, 7 марта, в Киеве начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко представил руководителям структурных подразделений Генерального штаба новопризначенного заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Наева Сергея Ивановича", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, к этому Сергей Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, в ближайшее время Президент Украины утвердит кандидатуру командующего Объединенных сил.