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У начальника Генштабу з’явився новий заступник

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва, передає УНН з посиланням Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

“Сьогодні, 7 березня, у Києві начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко представив керівникам структурних підрозділів Генерального штабу новопризначеного заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Наєва Сергія Івановича”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, до цього Сергій Наєв проходив службу на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, найближчим часом Президент України затвердить кандидатуру командувача Об’єднаних сил.

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