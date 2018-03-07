У начальника Генштабу з’явився новий заступник

“Сьогодні, 7 березня, у Києві начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко представив керівникам структурних підрозділів Генерального штабу новопризначеного заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Наєва Сергія Івановича”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, до цього Сергій Наєв проходив службу на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, найближчим часом Президент України затвердить кандидатуру командувача Об’єднаних сил.