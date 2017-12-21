В НАБУ отрицают проведение обысков в Госфинмониторинге
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро отрицают проведение обысков в помещениях Госфинмониторинга. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Официально сообщаем, что ни 20 декабря, ни 21 декабря никаких следственных действий в помещениях Государственной службы финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) сотрудники НАБУ не совершали. Следовательно, информация об осуществлении "обысков" или "выемок" в этом учреждении работниками НАБУ, которая с вечера 20 декабря настойчиво распространяется рядом народных депутатов, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге.
Как отмечается, 29 ноября 2017 детективы НАБУ получили решение суда о предоставлении временного доступа к копиям документов, хранящихся в Госфинмониторинге. Это решение направлено на исполнение в ГСФМУ 6 декабря. Предварительно согласовано, что копии документов, указанных в постановлении следственного судьи, ГСФМУ предоставит НАБУ следующей неделе. Никаких препятствий в проведении досудебного расследования со стороны Госфинмониторинга не оказывалось.
Временный доступ к документам предоставлено в рамках расследования уголовного производства, которое было внесено в ЕРДР во исполнение постановления Соломенского суда г. Киева от 11 июля 2017 года.
"Подчеркиваем, что детективы Национального бюро действуют в соответствии с Законом и осуществляют досудебные расследования объективно и беспристрастно. Именно такую позицию - объективности и беспристрастности - просим соблюдать в их публичных заявлениях и уважаемых народных избранников", - отметили в НАБУ.
Напомним, по информации Госфинмониторинга, по состоянию на май 2017 года, было заблокировано арестованы 1,57 млрд долл. на счетах лиц, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, в том числе в 8 странах мира.