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У НАБУ заперечують проведення обшуків у Держфінмоніторингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро заперечують проведення обшуків у приміщеннях Держфінмоніторингу. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

У НАБУ заперечують проведення обшуків у Держфінмоніторингу

“Офіційно повідомляємо, що ані 20 грудня, ані 21 грудня жодних слідчих дій у приміщеннях Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ) співробітники НАБУ не здійснювали. Відтак, інформація про здійснення „обшуків“ чи „виїмок“ у цій установі працівниками НАБУ, яка з вечора 20 грудня наполегливо поширюється низкою народних депутатів, не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні.

Раніше джерело повідомило, що НАБУ проводить обшуки у Держфінмоніторингу.

Як зазначається, 29 листопада 2017 року детективи НАБУ отримали ухвалу суду про надання тимчасового доступу до копій документів, які зберігаються у Держфінмоніторингу. Цю ухвалу направлено на виконання до ДСФМУ 6 грудня. Попередньо узгоджено, що копії документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, ДСФМУ надасть НАБУ наступного тижня. Жодних перешкод у проведенні досудового розслідування з боку Держфінмоніторингу не чинилося.

Тимчасовий доступ до документів надано в рамках розслідування кримінального провадження, яке було внесено до ЄРДР на виконання ухвали Солом’янського суду м. Києва від 11 липня 2017 року.

“Наголошуємо, що детективи Національного бюро діють відповідно до Закону і здійснюють досудові розслідування об’єктивно та неупереджено. Саме такої позиції — об’єктивності та неупередженості — просимо дотримуватися у їхніх публічних заявах і шановних народних обранців”, — зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, за інформацією Держфінмоніторингу, станом на травень 2017 року, було заблоковано та арештовано 1,57 млрд дол. на рахунках осіб, пов’язаних з екс-президентом України Віктором Януковичем та колишніми високо посадовцями, в тому числі в 8 країнах світу.

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