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В НАБУ отрицают конфликт интересов директора с главой НАПК

В НАБУ отрицают конфликт интересов директора с главой НАПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В НАБУ отметили, что в директора НАБУ Артема Сытника никогда не было и сейчас нет конфликтов с головой (Натальей Корчак) или членами НАПК в связи с обращением к Бюро с требованием предоставить документы, подтверждающие правомерность действий директора НАБУ при рассмотрении дела по иску ООО "Студия Права", передает УНН со ссылкой м на пресс-службу НАБУ.

"Конфликта интересов в действиях директора Национального антикоррупционного бюро Украины не усматривается", - об этом говорилось в письме за подписью руководителя департамента по организации работы по предотвращению и противодействию коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подготовленного на запрос ООО "Юридическая компания "Студия Права" 21 июля 2017," - сообщили в ведомстве.

Так, в июле 2017 НАПК считало, что директор НАБУ действовал в соответствии с законодательством и имел право давать поручения руководителю Юридического управления Бюро представлять его интересы как субъекта властных полномочий в ходе судебного разбирательства по административному делу.

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"Непонятно, по каким причинам через несколько месяцев - в октябре 2017 - НАПК решило обратиться в Бюро с требованием предоставить документы, подтверждающие правомерность действий директора НАБУ, и позже составило относительно Артема Сытника админпротокол за якобы несвоевременное предоставление документов", - сообщили в НАБУ.

В бюро сообщили, что подобные действия могут быть реакцией на расследование детективами Бюро производств по фактам возможного совершения уголовных преступлений должностными лицами НАПК.

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"Во избежание дальнейших манипуляций на эту тему НАБУ публикует копию ответа НАПК по этому вопросу от 27 июля 2017 года, а также решение суда о привлечении директора Бюро к судебному процессу как должностного лица, которое НАБУ предоставило в ответ на запрос НАПК", - сообщили в НАБУ.

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