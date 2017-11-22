У НАБУ заперечують конфлікт інтересів директора з главою НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У НАБУ наголосили, що у Директора НАБУ Артема Ситника ніколи не було і наразі немає конфліктів з головою (Наталією Корчак) чи членами НАЗК в зв'язку зі зверненням до Бюро з вимогою надати документи, що підтверджують правомірність дій Директора НАБУ під час розгляду справи за позовом ТОВ "Студія Права", передає УНН з посилання мна прес-службу НАБУ.
“Конфлікту інтересів у діях Директора Національного антикорупційного бюро України не вбачається”, — про це йшлося у листі за підписом керівника департаменту з організації роботи із запобігання та протидії корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, підготованого на запит ТОВ “Юридична компанія “Студія Права” 21 липня 2017 року, — повідомили у відомстві.
Так, у липні 2017 року НАЗК вважало, що Директор НАБУ діяв у відповідності до законодавства та мав право давати доручення керівникові Юридичного управління Бюро представляти його інтереси як суб’єкта владних повноважень під час судового розгляду у адміністративній справі.
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“Незрозуміло, з яких причин через кілька місяців — у жовтні 2017 року — НАЗК вирішило звернутися до Бюро з вимогою надати документи, що підтверджують правомірність дій Директора НАБУ, та пізніше склало стосовно Артема Ситника адмінпротокол за нібито невчасне надання документів,” — повідомили в НАБУ.
У бюро повідомили, що подібні дії можуть бути реакцією на розслідування детективами Бюро проваджень за фактами ймовірного вчинення кримінальних правопорушень посадовцями НАЗК.
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“Задля уникнення подальших маніпуляцій на цю тему НАБУ публікує копію відповіді НАЗК з цього питання від 27 липня 2017 року, а також ухвалу суду про залучення Директора Бюро до судового процесу як посадової особи, яке НАБУ надало у відповідь на запит НАЗК,” — повідомили в НАБУ.