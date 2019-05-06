В НАБУ отчитались о работе в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на конец апреля 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП привлекли к ответственности 490 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"К концу апреля 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП привлекли к ответственности 490 человек. Из них 165 имеют статус подозреваемых, 325 - обвиняемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений, подследственных Национальном бюро", - говорится в сообщении.
В частности, в апреле детективы сообщили о подозрении: двум судьям, уличенным в получении неправомерной выгоды - судьи Малиновского районного суда г. Одессы и судьи Раховского районного суда Закарпатской области.
Также бывшему генеральному директору государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", которому инкриминируется причастность к хищению 994 тыс. грн. возглавляемого предприятия.
Кроме того, в прошлом месяце детективы задержали в международном аэропорту "Борисполь" экстрадированного в Украине председателя правления ЧАО "ХК "Энергосети", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.
Отмечается, что на протяжении апреля 2019 НАБУ завершило расследование по четырем уголовным производствах. Среди прочего, расследованы факты о завладении депутатом Киевского городского совета, экс-секретарем земельной комиссии, шестью земельными участками в столице а также задачи 68,72 млн грн убытков ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".
Как сообщили в пресс-центре, пока суды рассматривают 196 дел от НАБУ и САП, в которых обвиняются 325 человек.
Напомним, НАБУ заявил о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы.