У НАБУ відзвітували про роботу у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на кінець квітня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП притягнули до відповідальності 490 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"На кінець квітня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП притягнули до відповідальності 490 осіб. Із них 165 мають статус підозрюваних, 325 — обвинувачених у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, підслідних Національному бюро", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у квітні детективи повідомили про підозру: двом суддям, викритим на отриманні неправомірної вигоди - судді Малиновського районного суду м. Одеси та судді Рахівського районного суду Закарпатської області.
Також колишньому генеральному директору державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат", якому інкримінується причетність до розкрадання 994 тис. грн. очолюваного підприємства.
Крім того, минулого місяця детективи затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрадованого в Україну голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн.
Зазначається, що упродовж квітня 2019 року НАБУ завершило розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях. Із-поміж іншого, розслідувані факти щодо заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії, шістьома земельними ділянками у столиці а також завдання 68,72 млн грн збитків ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".
Як повідомили у прес-центрі, наразі суди розглядають 196 справ від НАБУ і САП, в яких обвинувачуються 325 осіб.
Нагадаємо, НАБУ заявило про завершення розслідування справи щодо мера Одеси.