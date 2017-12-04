В НАБУ отреагировали на заявление Луценко о незаконности их работы

"Заявления Генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального бюро не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу", - говорится в заявлении.

В НАБУ отметили, что в оперативно-розыскной деятельности руководствуются требованиями закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

"Отбор штатных работников для выполнения ОРД, так же как и в других подразделений Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона "О государственной тайне". Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижение их результатов требует обеспечения неразглашении информации о формах и методах их организации и осуществлению, а также личных данных работников и других лиц, готовящихся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих РД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

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При этом в НАБУ отметили, что разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких.

"Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудников НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка", - заявили в НАБУ.

Комментируя слова Луценко об использовании контрабандной техники, в НАБУ отметили, что все технические средства приобретены официально и находятся на учете.

"Считаем недопустимой ситуацию, когда Генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая "произвольную" трактовку законодательства. Таким образом он фактически дает "зеленый свет" дальнейшей атаке на вновь созданные антикоррупционные органы", - заявили в НАБУ.

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.