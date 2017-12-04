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У НАБУ відреагували на заяву Луценка про незаконність їхньої роботи

У НАБУ відреагували на заяву Луценка про незаконність їхньої роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заяви Генерального прокурора Юря Луценка про незаконність роботи підрозділів НАБУ не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Бюро, передає УНН.

“Заяви Генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду”, — йдеться у заяві.

У НАБУ наголосили, що в оперативно-розшуковій діяльності керуються вимогами закону “Про Національне антикорупційне бюро України” та закону “Про оперативно-розшукову діяльність”.

"Відбір штатних працівників для виконання ОРД, так само як і до інших підрозділів Національного бюро, здійснюється на конкурсній основі, але з врахуванням вимог Закону “Про державну таємницю”. Базовою засадою оперативно-розшукової діяльності є безумовна негласність заходів. Досягнення їхніх результатів вимагає забезпечення нерозголошення інформації про форми та методи їхньої організації і здійснення, а також особистих даних працівників та інших осіб, які готуються до залучення, забезпечують або беруть участь у виконанні відповідних ОРД. Ці співробітники можуть мати доступ до інформації, що становить державну таємницю, так само, як і співробітники підрозділів ОРД інших правоохоронних органів", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкриття прізвищ агентів НАБУ є ризиком для успішного завершення операції - Ситник

При цьому у НАБУ наголосили, що розголошення особистих даних працівників та змісту оперативно-розшукових заходів становить загрозу життю і здоров’ю правоохоронців та їхніх близьких.

"Таким чином, розголошуючи відомості про негласних співробітників НАБУ, Генпрокуратура та СБУ свідомо наразили співробітників Бюро на небезпеку та зірвали декілька спецоперацій під прикриттям. НАБУ докладатиме максимум зусиль, аби цим діям була надана адекватна правова оцінка", - заявили в НАБУ.

Коментуючи слова Ю.Луценка про використання контрабандної техніки, у НАБУ наголосили, що всі технічні засоби придбані офіційно і перебувають на обліку.

"Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли Генеральний прокурор свідомо вводить суспільство в оману, повідомляючи неправдиві факти та пропонуючи “довільне” трактування законодавства. У такий спосіб він фактично дає “зелене світло” подальшій атаці на новостворені антикорупційні органи", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.

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