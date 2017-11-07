В НАБУ разъяснили обыски в Омеляна
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро розьязнилы обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Также в НАБУ отметили, что сообщение о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, по сообщению пресс-лужба НАБУ, информация о якобы подготовке сообщение о подозрении первому заместителю Министра юстиции не соответствует действительности.
Как сообщал УНН, НАБУ расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Владимиром Емельяном.