В НАБУ разъяснили обыски в Омеляна

"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что сообщение о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, по сообщению пресс-лужба НАБУ, информация о якобы подготовке сообщение о подозрении первому заместителю Министра юстиции не соответствует действительности.

Как сообщал УНН, НАБУ расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Владимиром Емельяном.