У НАБУ роз'яснили обшуки в Омеляна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро роз'язнили обшуки у міністра інфраструктури Володимира Омеляна, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у травні 2017 року за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Також у НАБУ зазначили, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває.
Крім того, за повідомленням пресс-лужб НАБУ, інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру першому заступнику Міністра юстиції не відповідає дійсності.
Як повідомляв УНН, НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.