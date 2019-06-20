В НАБУ рассказали, как будет проходить аудит Бюро

"Согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" ежегодно проводится независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Национального бюро, его операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществлялось Национальным бюро и было завершено", - сообщили в НАБУ.

Так, указанную оценку - аудит - проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов, отметили в Бюро.

Президент Украины, Верховная Рада и Кабинет Министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такого аудита, а также имеют "безупречную деловую репутацию".

"Члены комиссии внешнего контроля действуют независимо и не должны выполнять любые поручения, указания, предоставленные любым лицом", - подчеркивают в Бюро.

В НАБУ также отметили, что для проведения оценки члены комиссии внешнего контроля имеют право:

1) доступа к материалам уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществлялось Национальным бюро, другой информации во владении Национального бюро (с ограничениями, предусмотренными Законом Украины "О государственной тайне")

2) проводить конфиденциальные интервью с сотрудниками Национального бюро, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работниками других государственных и правоохранительных органов, а также другими лицами, которые владеют информацией (документами), необходимыми для аудита.

"Члены комиссии внешнего контроля обеспечивают неразглашении данных предварительного расследования и не могут вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Вывод независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального бюро обнародуется, включается в качестве приложения к письменному отчету Национального бюро и заслушивается Верховной Радой Украины. По состоянию на 19.06.2019 указанный аудит не был проведен", - сообщили в НАБУ.

Как сообщал УНН, ранее в Администрации Президента заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА.

Ранее сообщалось, что в НАБУ четвертый года не проводится аудит.