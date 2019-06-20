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У НАБУ розповіли, як проходитиме аудит Бюро

Київ • УНН

 • 20052 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Аудит ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів, яких обирає Президент України, Верховна Рада та Кабінет Міністрів. Висновок аудиту діяльності НАБУ оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту Бюро та заслуховується Верховною Радою. Про це у відповідь на запит про надання інформації щодо аудиту повідомили кореспонденту УНН у Національному антикорупційному бюро України.

У НАБУ розповіли, як проходитиме аудит Бюро

"Відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро та було завершено", - повідомили в НАБУ.

Так, зазначену оцінку – аудит — проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів, зазначили в Бюро.

Президент України, Верховна Рада та Кабінет Міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такого аудиту, а також мають "бездоганну ділову репутацію".

"Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою", - підкреслюють в Бюро.

У НАБУ також зазначили, що для проведення оцінки члени комісії зовнішнього контролю мають право:

1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Національним бюро, іншої інформації у володінні Національного бюро (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");

2) проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного бюро, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для аудиту.

"Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування. Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою України. Станом на 19.06.2019 вказаний аудит не було проведено", - повідомили в НАБУ.

Як повідомляв УНН, раніше в Адміністрації Президента заявили про бажання провести аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА.

Раніше повідомлялося, що у НАБУ четвертий рік не проводиться аудит

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