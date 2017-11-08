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В НАБУ рассказали о четырех мифах "дела рюкзаков"

В НАБУ рассказали о четырех мифах "дела рюкзаков"

Киев  •  УНН

 • 16543 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о четырех основных мифах по расследованию "дела рюкзаков" и привели свои аргументы, которые их "развенчивают", передает УНН со ссылкой на официальную страницу НАБУ в Facebook.

Первый миф, по данным НАБУ, утверждает, что рокзакы, поставленные МВД, были качественными и отвечали требованиям тендера.

Второй миф - рюкзаки, поставленные по 2,9 тыс. грн, - полностью соответствуют заявленному качеству и техническим требованиям.

Третий миф - МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства, что рюкзаки были поставлены ведомству вовремя и в полном объеме.

Четвертый миф - действия НАБУ не обоснованы юридически и являются политическим давлением на МВД.

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Ранее НАБУ обнародовало схему закупки "рюкзаков Авакова" по завышенной цене.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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