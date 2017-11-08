У НАБУ розповіли про чотири міфи "справи рюкзаків"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро розповіли про чотири основні міфи щодо розслідування "справи рюкзаків" і навели свої аргументи, які їх "розвінчують", передає УНН із посиланням на офіційну сторінку НАБУ у Facebook.
Перший міф, за даними НАБУ, твердить, що рокзаки, поставлені МВС були якісними і відповідали вимогам тендеру.
Другий міф - рюкзаки поставлені за 2,9 тис. грн - повністю відповідають заявленій якості та технічним вимогам.
Третій міф - МВС надало НАБУ належні докази, що рюкзаки були поставлені відомству вчасно і в повному обсязі.
Четвертий міф - дії НАБУ не обгрунтовані юридично і є політичним тиском на МВС.
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Раніше НАБУ оприлюднило схему закупівлі "рюкзаків Авакова" за завищеною ціною.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").