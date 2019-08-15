В НАБУ рассказали подробности дела Грымчака

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро с июля этого года осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, в котором фигурирует заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, которого подозревают в мошенничестве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального бюро расследований Украины.

Так, Гримчак и его "помощник", по данным следствия, путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

По данным следствия, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти.

"Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять и на судей этого же суда", - говорится в сообщении.

В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долл. США.

После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США, как отметили в Бюро, заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой. А вторую часть - 30 тыс. долл. США - им было передано 14 августа 2019 года.

"В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США.

Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие", - сообщили в НАБУ.

После получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долл. США. и 30 тыс. долл. США от представителей ООО и был задержан "на горячем" заместителя министра по вопросам ТОТ, а также его "помощника", указали в антикоррупционном ведомстве.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято всю сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть полученной ранее.

"Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ с июля этого года", - добавили в Бюро.

Напомним, заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенничестве задержали НАБУ вместе с ГПУ и СБУ 14 августа.

В уголовном производстве, в рамках которого был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его "помощник" по подозрению в мошенничестве, решается вопрос о сообщении подозрения.

Впоследствии стало известно, что задержаны по подозрению в мошенничестве Юрий Гримчак и Игорь Овдиенко являются родственниками.

Также пресс-служба МинТОТ заявила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака "помощник" не является работником министерства.

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