Затримані за підозрою у шахрайстві Гримчак та Овдієнко родичі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Затримані за підозрою у шахрайстві заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та Ігор Овдієнко родичі. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила адвокат Гримчака Тетяна Матяш, передає УНН.
“Пан Овдієнко рідний брат дружини пана Гримчака”, — сказала Матяш.
Також, за її словами вони ніяким чином не перетинатися по роботі. Овдієнко жодного дня не працював в МінТОТ.
Як інформував УНН, пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявила, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака “помічник” не є працівником МінТОТ.
Нагадаємо, у кримінальному провадженні в рамках якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.
Як повідомляв УНН, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.