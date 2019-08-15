Задержанные по подозрению в мошенничестве Гримчак и Овдиенко родственники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Задержанные по подозрению в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и Игорь Овдиенко родственники. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает УНН.
“Господин Овдиенко родной брат жены господина Грымчака”, — сказала Матяш.
Также, по ее словам они никоим образом не пересекаться по работе. Овдиенко ни дня не работал в МинТОТ.
Как информировал УНН, пресс служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака “помощник” не является работником МинТОТ.
Напомним, в уголовном производстве в рамках которого был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его помощник по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об уведомлении подозрения.
Как сообщал УНН, заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве задержали НАБУ вместе с ГПУ и СБУ 14 августа.