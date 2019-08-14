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МінТОТ: затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і його посадових обов'язків

МінТОТ: затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і його посадових обов'язків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МінТОТ у Twitter.

Прес-служба міністерства також заявила, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака "помічник" не є працівником МінТОТ.

"Повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ", - стверджують у відомстві.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що "НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії – ред.) свідчить, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень".

Нагадаємо, детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“15 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

“Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані “на гарячому”, — заявили в пресслужбі.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Як повідомляв УНН, раніше дружина Юлія Гримчак повідомила, що у помешканні заступника міністра проводять обшук працівники Генеральної прокуратури.

Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника Міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника Міністра".
Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ

— МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

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