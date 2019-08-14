МінТОТ: затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і його посадових обов'язків

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МінТОТ у Twitter.