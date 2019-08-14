МинВОТ: задержание Грымчака не касается деятельности министерства и исполнения служебных обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака не касается деятельности МинТОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МинТОТ в Twitter.
Пресс-служба министерства также заявила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака "помощник" не является работником МинВОТ.
"Сообщение в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - утверждают в ведомстве.
Напомним, детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве, передает УНН со ссылкой на пресс служба НАБУ.
"15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 долл. США.
"При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем", - заявили в пресс-службе.
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Как сообщал УНН, ранее жена Юлия Гримчак сообщила, что в доме заместителя министра проводят обыск работники Генеральной прокуратуры.