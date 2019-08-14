МинВОТ: задержание Грымчака не касается деятельности министерства и исполнения служебных обязанностей

КИЕВ. 14 августа. УНН. Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака не касается деятельности МинТОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МинТОТ в Twitter.