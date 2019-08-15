Гримчаку повідомлять про підозру після 16:00 - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку та його помічнику планують оголосити підозру сьогодні після 16:00. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила адвокат Гримчака Тетяна Матяш, передає УНН.
"Наскільки мені відомо, тільки після 16:00 буде повідомлення про підозру обом затриманим вчора особам. А на цей час немає підозри…" - сказала Матяш.
Нагадаємо, у кримінальному провадженні, у межах якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.
Як повідомляв УНН, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.