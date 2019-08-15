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Гримчаку повідомлять про підозру після 16:00 - адвокат

Гримчаку повідомлять про підозру після 16:00 - адвокат

Київ • УНН

 • 10516 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку та його помічнику планують оголосити підозру сьогодні після 16:00. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила адвокат Гримчака Тетяна Матяш, передає УНН.

"Наскільки мені відомо, тільки після 16:00 буде повідомлення про підозру обом затриманим вчора особам. А на цей час немає підозри…" - сказала Матяш.

Нагадаємо, у кримінальному провадженні, у межах якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.

Як повідомляв УНН, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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