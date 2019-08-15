Грымчаку сообщат о подозрении после 16:00 - адвокат

"Насколько мне известно, только после 16:00 будет сообщение о подозрении обоим задержанным вчера лицам. А в настоящее время нет подозрения..." - сказала Матяш.

Напомним, в уголовном производстве, в рамках которого был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его помощник по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об уведомлении подозрения.

Как сообщал УНН, заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве задержали НАБУ вместе с ГПУ и СБУ 14 августа.