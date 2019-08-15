У НАБУ розповіли подробиці справи Гримчака

Так, Гримчак і його "помічник", за даними слідства, шляхом обману заволоділи чужим майном — грошовими коштами — в особливо великому розмірі.

За даними слідства, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ повідомив про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади.

"Вказане ТОВ потребувало консультації з приводу розгляду цивільної справи щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 100 тис. дол. США, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду", - йдеться в повідомленні.

Надалі сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. дол. США.

Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. США, як зазначили в Бюро, заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою. А другу частину – 30 тис. дол. США – їм було передано 14 серпня 2019 року.

"У той же час в одній з розмов із заступником міністра представник ТОВ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США.

Як запевняли учасники корупційної схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші", - повідомили у НАБУ.

Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. дол. США. та 30 тис. дол. США від представників ТОВ і було затримано "на гарячому" заступника міністра з питань ТОТ, а також його "помічника", вказали в антикорупційному відомстві.

За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня, а також частину одержаної раніше.

"Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі спільної слідчої групи з представників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ з липня цього року", - додали в Бюро.

Нагадаємо, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його "помічника" за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.

У кримінальному провадженні, у межах якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його "помічник" за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.

Згодом стало відомо, що затримані за підозрою у шахрайстві Юрій Гримчак та Ігор Овдієнко є родичами.

Також пресслужба МінТОТ заявила, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака "помічник" не є працівником міністерства.