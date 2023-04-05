В НАБУ подтвердили обыски в Харьковской ОВА, но деталей не разглашают

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В НАБУ заявили, что детективы при процессуальном руководстве прокуроров САП осуществляют обыски в Харьковской военно-гражданской администрации, передает УНН.

Цитата

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия (обыски) в Харьковской военно-гражданской администрации. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Дополнение

Харьковской ОГА сообщала, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации.

Добавим

Кроме того, правоохранители проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который, как подозревается, совместно с бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым создал так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских чиновников.

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