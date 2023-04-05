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У НАБУ підтвердили обшуки в Харківській ОВА, але деталей не розголошують

У НАБУ підтвердили обшуки в Харківській ОВА, але деталей не розголошують

Київ • УНН

 • 658670 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У НАБУ заявили, що детективи за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють обшуки у Харківській військово-цивільній адміністрації, передає УНН.

Цитата

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Доповнення

Харківської ОВА повідомляла, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Додамо

Крім того, правоохоронці проводять обшуки у фірмах, які пов'язують з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який, як підозрюється, спільно з колишнім главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс"для контролю за діяльністю впливових українських високопосадовців.

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